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«Атлетико» готов продать Серлота за 40 млн евро. На замену ему хотят взять Влаховича

« Атлетико » ищет возможность расстаться с Александром Серлотом . Как сообщает журналист Marca Маттео Моретто, мадридский клуб рассчитывает получить за 30-летнего форварда около 40 миллионов евро.

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