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Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны уклонистов

Изменения в законе о мобилизации на Украине затронут и уехавших из страны граждан, сообщил зампред комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, слова которого передал телеканал "1+1".

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