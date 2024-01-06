Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны уклонистов

Изменения в законе о мобилизации на Украине затронут и уехавших из страны граждан, сообщил зампред комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, слова которого передал телеканал "1+1".
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