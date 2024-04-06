В Поморье полтора года работает Штаб помощи участникам СВО и их семьям

Он был создан в октябре 2022 года на базе Губернаторского центра - с тем пор там работает горячая линияСотрудники колл-центра ежедневно принимают звонки, записывают обращения и вносят их в общую базу данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии