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Закон, порядок, государство

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В Самаре менеджер салона сотовой связи обвиняется в хищении денежных средств работодателя

В Самаре менеджер салона сотовой связи обвиняется в хищении денежных средств работодателя

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился представитель салона сотовой связи, который сообщил, что сотрудниками компании обнаружено хищение денежных средств одним из сотрудников.

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