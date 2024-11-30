Сегодня КНДР — одна из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
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