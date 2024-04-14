Британский внедорожник INEOS Grenadier получил свой первый комплект тюнинга

Дочерняя компания ателье Project Kahn, мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на доработке британских внедорожников Land Rover и Range Rover, представила свой очередной проект — модель на основе нового утилитарного внедорожника INEOS Grenadier, который позиционируется как преемник оригинального Defender.
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