Заноза

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Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?

Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?

Что объединяет бывшего спортивного журналиста Юрия Дудя, экс-редактора «RTVi» Алексея Пивоварова, скандального блогера Николая Соболева, музыканта Эльдара Джарахова и шоумена Алишера Моргенштерна? На первый взгляд, лишь то, что все они блогеры-миллионники с огромной аудиторией, продвигающие деструктивный, антироссийский контент Мы тоже так думали, пока не выяснилось, что есть куда более весомый фактор: всех этих блогеров, а еще десятки менее известных каналов, курирует всего одна иностранная компания, которая не только решает вопросы по продвижению и юридическому сопровождению «звёзд» YouTube, но и финансирует их антигосударственную деятельность.

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Владимир Сиденко
Вся подковёрная низость этих ублюдков подробно расписана. А что дальше, так и будут они разлагать нашу молодёжь?! Если так, то своей цели - развала России, они скоро добьются. Моргенштейна и Дудя в первую очередь на Колыму.
JOKERXXX JOKEREVICH
пожалейте Колыму...еще там этого отребья не хватало...
кормчий
Если известно, то всю эту кодлу за ж..пу и на стройки народного хозяйства ,года на 4 , как минимум !
Руслан Техажев
А где посадки? Кто тормозит в борьбе с этими антироссийскими преступлениями?
JOKERXXX JOKEREVICH
нужный и своевременный вопрос..уважаю..
Vladimir Orekhov
Выходит, наиболее опасен Моргенштерн. Его хорошо знают даже младшие школьники, начиная с первого класса. Мозги начинают развращать с младенчества.
Леонид Буравлев
Надо не про то, сколько и от кого они денег получают, рассказывать.Надо день и ночь отовсюду вещать, что они дебилы от рождения, а тот кто их слушает- дебил по поведению!
Анатолий Полтар
Вы совершенно правы, не нужно давать нашим малолетним дебилам повод задуматься о том, что существует легкий способ зарабатывания больших денег на пропаганде ненависти к собственной стране. Вещать, что наши топовые блогеры продажные сволочи, конечно надо, но это не будет иметь должного воздействия - уж слишком отработаны формы и средства либеральной контрпропаганды. Опираться нужно на уголовный кодекс и безжалостно удалять из органов госуправления работников слишком терпимых по отношению к подонкам в блогосфере.
Сергей Гре_в
Забить и забыть.. слава богу, я не сижу на этой игле.. мне что дуть, что басков, что ... этот румын.. все покуй.. зачистить от них пространство..
Nik Nik
Расстрелять всех рекламщиков нахрен, все они враги. Судя по всему автор считает что во всем виноваты евреи?
Сергей Гре_в
я не знаю, что считает аффтор.. евреи виноваты не во всём.. но в том, что родились евреи они явно виноваты... евреи это дрожжи, которые бросили в выгребную яму
Nik Nik
Расшифруй
Сергей Гре_в
евреи родились от евреев.. что тут непонятного? а про дрожжи? тут можно и гадать.. хотя вонь идёт.. я этому не рад.. но это фак... т..
Nik Nik
Ну это то да...евреи от евреев родятся и не поспоришь.
Villi sherbak
Правильно будет не евреи во всем виноваты, а отдельные представители этого народа, которых называют на три буквы.
Юрий Седов
гнать их всех из страны .
ПавелЗзаварзин
Всё это дерьмо в тайгу - пилить деревья! Надолго! Навсегда.
Борис Осипов
Вячеслав Кормилицын
Вот же падаль!
Валерий Антохин
албанский вопрос кто платит тот и стоит
Vladimir Orekhov
Разве одни эти блогеры реально и эффективно работают против России? В частности, похоже, что практически все соцсети (и вообще все современное мультимедийное пространство) отданы в безраздельное пользование вероятному геополитическому противнику, которые сполна этим пользуется, воспитывая в нужном ему направлении население России, начиная с младенцев.
Анатолий Иванов
Да хрен с ними блогерами!Их что,все читают и слушают? Когда у нас всё руководство работает против России! Вот от этого никуда и не спрячешься! Навальный.Кто-нибудь ответил по существу разоблачений в коррупции? Нет!!! И о чём это говорит? Кстати,я не навольнист и не пойду за него,несмотря на разоблачения. Да и в статье многих охарактеризовали,а его почему-то опустили.Может и нечего сказать.?

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