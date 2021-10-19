Кто стоит за проектами Навального, Моргенштерна, Дудя, Пивоварова и других известных в России блогеров?

Что объединяет бывшего спортивного журналиста Юрия Дудя, экс-редактора «RTVi» Алексея Пивоварова, скандального блогера Николая Соболева, музыканта Эльдара Джарахова и шоумена Алишера Моргенштерна? На первый взгляд, лишь то, что все они блогеры-миллионники с огромной аудиторией, продвигающие деструктивный, антироссийский контент Мы тоже так думали, пока не выяснилось, что есть куда более весомый фактор: всех этих блогеров, а еще десятки менее известных каналов, курирует всего одна иностранная компания, которая не только решает вопросы по продвижению и юридическому сопровождению «звёзд» YouTube, но и финансирует их антигосударственную деятельность.