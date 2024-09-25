Россиянам объяснили, на что надо обратить внимание при приемке квартиры

В списке окна и двери К наиболее часто встречающимся недочетам, с которыми сталкиваются россияне при приемке квартир, относятся проблемы с окнами и входными дверями, рассказал РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.