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Петербургский дневник

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Россиянам объяснили, на что надо обратить внимание при приемке квартиры

Россиянам объяснили, на что надо обратить внимание при приемке квартиры

В списке окна и двери К наиболее часто встречающимся недочетам, с которыми сталкиваются россияне при приемке квартир, относятся проблемы с окнами и входными дверями, рассказал РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

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