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Коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал

Коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, однако новые штаммы вируса еще могут появиться. Такое мнение высказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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