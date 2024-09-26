Le Monde: зарплата основателя Telegram составляет 25 рублей в год

Об этом сообщил сам Павел Дуров на допросе в августе, когда находился под стражей во Франции. Его финансовое состояние оценивается от 9 млрд до 15,5 млрд долларовПавел Дуров заявил, что зарабатывает один дирхам в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии