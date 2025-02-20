Главам реготделений творческих союзов предложили войти в состав оргкомитета по празднованию 1000-летия Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил председателям региональных отделений всероссийских творческих союзов писателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров и театральных деятелей войти в состав оргкомитета, который будет заниматься организацией мероприятий по празднованию 1000-летия Курска.
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