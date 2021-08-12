Взрыв автобуса в Воронеже: выросло число пострадавших

МОЯ СТРАНАПолитикаВзрыв автобуса в Воронеже: выросло число пострадавших Количество пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже возросло до 18, сообщил губернатор Александр Гусев.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовВоронеже произошел конкретный террористический акт! Конечно же правоохранители рассматривают все версии этого тяжелого происшествия, унесшего жизни НАШИХ людей и сделавших НАШИХ ЛЮДЕЙ калеками и инвалидами! А у меня есть твердое убеждение, что эта ТРАГЕДИЯ имеет конкретных организаторов и исполнителей. Фамилий и имен я назвать не могу, а вот с государственной принадлежностью вряд ли ошибусь - это конкретные должностные лица специальных служб Украины, и эти конкретные лица имеют воинские звания, занимают определенные должности в СБУ, ВС Украины. Более чем уверен, что консультантами этих организаторов и исполнителей ТЕРАКТА в Воронеже являются их "старшие партнеры" то есть представители спецслужб США и Англии. Почему я пришел к данному выводу? А вы, уважаемые сограждане россияне, проанализируйте все, что происходило около Украины и на самой Украине в последние несколько недель. Что заявляли ее правители, что говорили представители властей всех мастей Украины! Угрозы в адрес России и россиян имели место в 5 случаях из 6! Не так? Посмотрите и почитайте! Далее - Воронеж город большой, крупный, является столицей области. То есть любое событие в нем, тем более теракт не останется незамеченным для всей России. До границы с Украиной всего ничего, граница охраняется не очень, почти посредственно, то есть что то среднее между хреново и очень хреново. Граждане Украины постоянно курсируют в Россию и обратно, на КПП и пунктах пропуска через Госграницу их досматривают формально, если вообще досматривают. То есть диверсионная группа из 3-4 человек практически беспрепятственно могла попасть, а я уверен, что и попала в Россию из Украины и имела при себе все, что необходимо для проведения теракта. А дальше все как учили в диверсионной школе - выбрали место, время, произвели подготовку, заложили взрывчатое вещество с детонатором(или по времени или от внешнего сигнала) и провели теракт! Очень даже может быть, что исполнители этого теракта уже находятся дома, на Украине и готовятся принять поощрения от командования и руководства страны. Опять же проверена возможность осуществления подобных терактов не только а приграничных с Украиной районах, а и на всей территории России! Так, что напрасно В.В. Путин, по моему, говорил о БРАТСТВЕ народов России и Украины, вот оно БРАТСТВО! Против России идет война, Украина в этой войне активно участвует, при чем не на стороне России, а именно против нее. А нашим властям и правителям пора уже прекратить "сопли жевать", пора переходить к жестким действиям и не на словах, а именно на делах.МихаилПосле этого взрыва ,только одно приходит на ум - ДОЖДАЛИСЬ,соплежуи. Это сигнал к развертыванию террористических акций, со стороны бандеровской хохляндии.Александр КловоСкажут, баллон взорвался? Даже, если там его не было....Андрей ВикторовУже сказали. Основная версия наших ментов - техническая неисправность автобуса. Якобы на нем незаконно была проведена установка газовой аппаратуры. Но у меня, как инженера-механика по дизельным и дзель-электрическим энергоустановкам (диплом Лен.ВВМИУ им. В.И. Ленина) вопрос - каким образом и каким волшебством можно переделать дизельный двигатель на работу на газе? С бензиновым нет проблем, переделка возможна даже в гараже дяди Пети. А вот дизель на газ переделать это уже Нобелевская премия. А на фотографии корпус автобуса с повреждениями и разрушениями, явно не от взрыва газового баллона. Взрыв произошел в САЛОНЕ АВТОБУСА! По характеру повреждений и разрушений это видно. Наших людей УБИВАЮТ практически в открытую, а наши менты какую то херню мелят! Что в России твориться?Комментировать
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