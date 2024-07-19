Рецепт: Домашний томатный соус Сан-Марцано

Томатный соус, рецепт которого вы видите ниже, назван по имени сорта помидоров. Помидор Сан-Марцано Родом из небольшого городка Сан-Марцано-Дул-Сарно недалеко от Неаполя и впервые выращен на вулканических почвах горы Везувий.
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