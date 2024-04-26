Шойгу: США создали и целенаправленно затягивают конфликт на Украине

Соединенные Штаты сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии