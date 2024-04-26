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Шойгу: США создали и целенаправленно затягивают конфликт на Украине

Шойгу: США создали и целенаправленно затягивают конфликт на Украине

Соединенные Штаты сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, информирует ТАСС.

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