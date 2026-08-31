«Дефицита нет». На Украине сметают продукты, а магазины стоят пустыми

О дефиците товаров первой необходимости и свежих товаров в продуктовых магазинах на Украине из-за российских ударов по складам уже пишут в западных медиа.
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