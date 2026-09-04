Происшествия
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Происшествия

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Ульяновскими следователями полиции расследуется уголовное дело по факту хищения предварительно 100 млн рублей из регионального бюджета

Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере пассажирских перевозок.

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