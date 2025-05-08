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Телеграммы на злобу дня

Телеграммы на  злобу  дня.***Коммент с  Перемог.  В  целом верное определение:"Нацисты — это когда определённая нация хорошая, а все другие плохие и их надо всех убить.

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