Почему с возрастом появляется много родинок на теле и лице

Родинка — изюминка, которая прибавляет шарма своей обладательнице. Но что делать, если стало появляться много родинок? Почему появляется большое количество родимых пятен на теле? Как это ни странно, но в первые два года жизни у малыша нет родинок.
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