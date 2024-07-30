Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34

Вчера 821 прочитал Первые слухи о появлении Су-57 в СВО появились ещё в 2022 году. Тогда сообщалось, что истребитель пятого поколения проходит испытательные тесты в боевых условиях.
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