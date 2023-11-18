От Купянска до Херсона: Вся ротация ВСУ — заменить «двухсотых» новым пушечным мясом

Западные эксперты раскручивают нарратив о зашедшем в тупик конфликте на Украине. Почему это не так Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге ведомства 12 ноября сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.