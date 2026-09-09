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Татар-информ

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Наблюдателям РТ напомнили о правах и действиях в нештатных ситуациях на выборах

Наблюдателям РТ напомнили о правах и действиях в нештатных ситуациях на выборах

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Обучение общественных наблюдателей прошло сегодня в рамках Фестиваля труда и доблести в Ново-Савиновском районе Казани.

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