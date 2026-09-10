Ольга, жги: Киев учит женщин воевать по летописи, а они хотят в содержанки

АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Публично украинские власти уже довольно долго объясняют, что никакой обязательной мобилизации женщин не планируется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Если попал, то у...
- «Начнутся убийств...
- IV Адвокат Баранов р...
"Муж же её Игорь, коварно убитый древлянами" (цы)
Чё ж коварного? Было нямнога ня так...
В летописи чево нарисовано? "В се же лето рекоша дружина Игореви: "Отроци Свенелъжи изоделися суть оружьем и порты, а мы нази; поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы." Ну, Игорёк со дружинкой зашли к древлянам, мало-мало их подогрели-обобрали и потрюхали нах хаузе. А Игорьку показалось мало, он с полпути поворот оверштаг - и с малыми силами опять к древлянам. Типа, - дань-2.0. Стричь-та уже нечего, там голая кожа, - ну, у древлян и вскипело... Где ж "коварно"?