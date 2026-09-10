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ИА Регнум

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Ольга, жги: Киев учит женщин воевать по летописи, а они хотят в содержанки

Ольга, жги: Киев учит женщин воевать по летописи, а они хотят в содержанки

АНАТОЛИЙ САВЕНКО - специально для ИА Регнум. Публично украинские власти уже довольно долго объясняют, что никакой обязательной мобилизации женщин не планируется.

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Виктор Луговой

"Муж же её Игорь, коварно убитый древлянами" (цы)
Чё ж коварного? Было нямнога ня так...
В летописи чево нарисовано? "В се же лето рекоша дружина Игореви: "Отроци Свенелъжи изоделися суть оружьем и порты, а мы нази; поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы." Ну, Игорёк со дружинкой зашли к древлянам, мало-мало их подогрели-обобрали и потрюхали нах хаузе. А Игорьку показалось мало, он с полпути поворот оверштаг - и с малыми силами опять к древлянам. Типа, - дань-2.0. Стричь-та уже нечего, там голая кожа, - ну, у древлян и вскипело... Где ж "коварно"?