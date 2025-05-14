Последние новости о переговорах Украины и России в Стамбуле на 14 мая: поедет ли Путин, почему Вашингтон угрожает Москве и почему в США считают встречу «последним шансом»

Влад Владимиров

Если бы эти или иные пиндовские их санкции против России были бы действительно действенными, то их они уже давным давно б ввели... А так, пиндосы в очередной раз опять там просто протупили... Напыжившись, опять апломб включили. Совсем забыв тут про свои мозги...