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Последние новости о переговорах Украины и России в Стамбуле на 14 мая: поедет ли Путин, почему Вашингтон угрожает Москве и почему в США считают встречу «последним шансом»

Последние новости о переговорах Украины и России в Стамбуле на 14 мая: поедет ли Путин, почему Вашингтон угрожает Москве и почему в США считают встречу «последним шансом»

Мирные переговоры по Украине близки к кульминации. Встреча 15 мая в Стамбуле будоражит весь мир. Вопрос приедут ли Путин и Трамп, до сих пор остается без ответа.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Если бы эти или иные пиндовские их санкции против России были  бы действительно действенными, то их они уже давным давно б ввели... А так, пиндосы в  очередной раз опять там просто протупили...  Напыжившись, опять апломб включили. Совсем забыв тут про свои мозги...
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