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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев установил рекорд России по количеству побед над топ-10 за сезон

Даниил Медведев в рамках группы итогового турнира ATP обыграл Александра Зверева – 7:6(7), 6:4. Для Медведев это 12-я победа над игроком топ-10 в этом сезоне (при семи поражениях).

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