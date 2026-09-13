В России повысят пенсии с 1 октября: кому ждать прибавки

С 1 октября в России повысят пенсии бывшим военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, гражданам старше 80 лет и тем, кому впервые установили I группу инвалидности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым