В УЕФА прокомментировали лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" на форме клубов УПЛ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) обязать все клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) наносить на форму логотип организации с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".