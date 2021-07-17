Газета.ru

5 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Как мягко сказано: "Будем работать над этим". Нет, чтобы яснее выразитьсяОлимпийская чемпи...
  • Георгий Михалев
    Антипрививочники из России понаехали, вот вам и результат.В Турции фиксирую...
  • Серж Южанин
    А еще лучше трубу ему в #опу вставить!СМИ сообщают о тя...

В УЕФА прокомментировали лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" на форме клубов УПЛ

В УЕФА прокомментировали лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" на форме клубов УПЛ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) обязать все клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) наносить на форму логотип организации с лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх