ЕС все еще хочет воевать с Россией Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Евросоюз поддержал идею перемирия после переговоров Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, чтобы дать себе и Киеву передышку.