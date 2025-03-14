ЕС все еще хочет воевать с Россией Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Евросоюз поддержал идею перемирия после переговоров Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, чтобы дать себе и Киеву передышку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии