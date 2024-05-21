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Медведев, Рублев, Синнер и еще три игрока топ-10 заявились на турнир в Галле

Медведев, Рублев, Синнер и еще три игрока топ-10 заявились на турнир в Галле

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Галле, который стартует 17 июня. В Германии сыграют шесть игроков топ-10: финалист-2022 Даниил Медведев (5); прошлогодний финалист Андрей Рублев (6); Янник Синнер (2); Александр Зверев (4); чемпион-2022 Хуберт Хуркач (8); Стефанос Циципас (9).

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