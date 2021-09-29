Надежд на НАТО все меньше: в Европе заговорили о всеевропейской армии

Влад Серов Ситуация с Североатлантическим альянсом сегодня до боли напоминает старый одесский анекдот: - Здравствуйте, а Рабинович дома? - Таки да, еще дома, но венки уже вынесли… - Ой, он, что, умер?! - Таки да, немножко умер! - Ой, а от чего? - А вы на веночках почитайте, там же все подробно написано: «От лучших друзей», «От верных коллег и соратников», «От безутешной семьи»… Как-то примерно так все и происходит с главным военно-политическим блоком «коллективного Запада», который нынче нещадно «добивают» как раз те, кто долгие годы и даже десятилетия считался его «краеугольным камнем», «надеждой и опорой» и движущей силой.