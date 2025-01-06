Суд отказался отложить вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов

Судья Хуан Мерчан отказался отложить вынесение приговора, которое назначено на 10 января, избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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