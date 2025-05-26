Макрон получил от жены по лицу (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от жены Брижит перед выходом из самолёта. Ссора четы Макронов случайно попала в объективы камер операторов, которые встречали президента Франции во вьетнамском Ханое.
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