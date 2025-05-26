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Русская весна

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Макрон получил от жены по лицу (ВИДЕО)

Макрон получил от жены по лицу (ВИДЕО)

Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от жены Брижит перед выходом из самолёта. Ссора четы Макронов случайно попала в объективы камер операторов, которые встречали президента Франции во вьетнамском Ханое.

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Комментарии
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Eduard
А в Европе всё превирают!
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17 час.
Eduard
Жена:&quot;Из-за тебя свлочь меня за мужчину принимают&quot;!
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17 час.
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