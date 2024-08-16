Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область могло быть осуществлено с помощью разведывательных данных, которые предоставили Соединенные Штаты, заявил в социальной сети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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