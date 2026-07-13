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США возьмут под контроль Ормузский пролив, заявил Трамп

США возьмут под контроль Ормузский пролив, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о новых шагах Вашингтона в отношении Ирана. По его словам, Соединённые Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив — стратегически важный морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

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