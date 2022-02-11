"Все жутко замело кругом": очень мощный снегопад уже настиг Приморский край

В социальной сети Instagram pogoda_25_region (12+) жители Приморского края рассказали об очень мощном снегопаде, который уже настиг регион.
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