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"Все жутко замело кругом": очень мощный снегопад уже настиг Приморский край

"Все жутко замело кругом": очень мощный снегопад уже настиг Приморский край

В социальной сети Instagram pogoda_25_region (12+) жители Приморского края рассказали об очень мощном снегопаде, который уже настиг регион.

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