Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что у России есть «более масштабные планы» - восстановить СССР.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что у России якобы есть планы за пределами Украины – в рамках возвращения Советского Союза.
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