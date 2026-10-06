Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что у России есть «более масштабные планы» - восстановить СССР.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждает, что у России якобы есть планы за пределами Украины – в рамках возвращения Советского Союза.