Рассекречена стоимость роскошного особняка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бывшие супруги уже месяц не могут его продать Дженнифер Лопес и Бен Аффлек globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian На прошлой неделе американская певица Дженнифер Лопес подала документы на развод со своим супругом, актером Беном Аффлеком.