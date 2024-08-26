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FiNE NEWS

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Рассекречена стоимость роскошного особняка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Рассекречена стоимость роскошного особняка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бывшие супруги уже месяц не могут его продать Дженнифер Лопес и Бен Аффлек globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian На прошлой неделе американская певица Дженнифер Лопес подала документы на развод со своим супругом, актером Беном Аффлеком.

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