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Commodities Beat Tech This Decade, and Wall Street Still Won't Buy In

The best performing asset class of this decade is also the most under owned. Since October 2020, when we first called for a decades-long super-cycle in commodities, the broad commodity indices like the S&P GSCI are up 200 per cent; gold 140 per cent.

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