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NIMHD: Ученые предложили замедляющую старение диету

NIMHD: Ученые предложили замедляющую старение диету

Ученые установили, что питание оказывает прямое влияние на скорость биологического старения. Диеты с высоким содержанием сахара ускоряют этот процесс на клеточном уровне, в то время как рационы, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как средиземноморская диета, способствуют его замедлению.

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