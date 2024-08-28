NIMHD: Ученые предложили замедляющую старение диету

Ученые установили, что питание оказывает прямое влияние на скорость биологического старения. Диеты с высоким содержанием сахара ускоряют этот процесс на клеточном уровне, в то время как рационы, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как средиземноморская диета, способствуют его замедлению.
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