«Видеть ее противно!» Лия Ахеджакова* попыталась обмануть Европу и опозорилась

Лия Ахеджакова одна из самых неоднозначных фигур в российской культуре. Несмотря на очевидные заслуги и яркую карьеру (актриса сыграла более 20 ролей в театре и 50 в кино!), народные звания и награды знаменитость не побоялась предать страну, которая дала ей все.