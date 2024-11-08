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«Видеть ее противно!» Лия Ахеджакова* попыталась обмануть Европу и опозорилась

«Видеть ее противно!» Лия Ахеджакова* попыталась обмануть Европу и опозорилась

Лия Ахеджакова одна из самых неоднозначных фигур в российской культуре. Несмотря на очевидные заслуги и яркую карьеру (актриса сыграла более 20 ролей в театре и 50 в кино!), народные звания и награды знаменитость не побоялась предать страну, которая дала ей все.

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