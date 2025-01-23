FT: в Киеве сочли, что Запад может отправить на Украину до 50 тысяч миротворцев

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Чиновники из Киева считают, что западные страны могли бы отправить на Украину контингент численностью до 50 тысяч человек для обеспечения безопасности.
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