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FT: в Киеве сочли, что Запад может отправить на Украину до 50 тысяч миротворцев

FT: в Киеве сочли, что Запад может отправить на Украину до 50 тысяч миротворцев

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Чиновники из Киева считают, что западные страны могли бы отправить на Украину контингент численностью до 50 тысяч человек для обеспечения безопасности.

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