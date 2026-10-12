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Культуромания

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Фонд «Культурный капитал» вручил новые инструменты студентам Московской консерватории

Фонд «Культурный капитал» вручил новые инструменты студентам Московской консерватории

Платформа управления целевыми капиталами «Альфа Вечные Капиталы» запустила эндаумент-фонд для поддержки талантливых российских музыкантов и развития музыкального образования «Культурный капитал».

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