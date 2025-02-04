Юрист Хаминский: с 5 февраля будет новый порядок вступления в наследство

С 5 февраля вступит в силу другой порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».
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