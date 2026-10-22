Британские таблоиды и российские телеграм-каналы любят одну и ту же цифру: риск быть изнасилованным в Соединённом Королевстве якобы в 20 раз выше, чем в России.
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