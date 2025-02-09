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Царьград

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Сотрудники иностранных спецслужб на Украине: Как удары ВС России сокращают их ряды

Сотрудники иностранных спецслужб на Украине: Как удары ВС России сокращают их ряды

Западные военные специалисты и сотрудники спецслужб, действующие под прикрытием гражданских миссий на Украине, всё чаще становятся мишенями Российской армии.

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