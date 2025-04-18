Иноагент Боровой огорошил укро-журналиста: «Москва отдаст Крым за возврат РФ на мировой рынок». Вне зависимости от желаний Дональда Трампа или Европы, западные санкции с России можно будет снять только после отказа Москвы от Крыма.
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