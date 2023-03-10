Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс», набрав 1+1 в матче с «Монреалем». Оба эпизода – с участием Панарина

Патрик Кэйн забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс», набрав 1+1 в матче с «Монреалем». Американский форвард записал в актив первые очки за клуб из Нью-Йорка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (4:3 Б).
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