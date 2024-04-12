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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти ищут подрядчика, который очистит историческую часть Барнаула от грунтовых вод

Власти ищут подрядчика, который очистит историческую часть Барнаула от грунтовых вод

Работы проведут на наиболее подтапливаемых территориях: на улице Анатолия, Ядринцева, Гоголя и других Мэрия Барнаула объявила аукцион на поиск подрядчика, который проведет работы по понижению грунтовых вод в исторической части города.

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