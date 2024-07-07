Бойцы отряда «Ветераны» взяли опорный пункт ВСУ прорыв большой подземный туннель

Бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» прорыли подземный туннель и использовали его для захвата опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Кирово Донецкой народной республики (ДНР).
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