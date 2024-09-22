Политолог Олег Соскин проинформировал о том, чего западные державы хотят от киевского режима, предположив, что они планируют сделать из страны таран, при помощи которого возможно будет противостоять Российской Федерации.
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