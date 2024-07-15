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Карвахаль вышел без футболки на сцену во время празднования Испании, обернув флаг страны вокруг талии. Мората крикнул: «Питбуль! Где Мусиала? Лучший правый защитник мира»

Карвахаль вышел без футболки на сцену во время празднования Испании, обернув флаг страны вокруг талии. Мората крикнул: «Питбуль! Где Мусиала? Лучший правый защитник мира»

Сегодня в Мадриде проходят торжества в честь завоеваниями испанцами четвертого европейского титула. В финале была обыграна Англия (2:1).

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